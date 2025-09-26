وجبة تصيب 7 بالتسمم في محل مجوهرات بالدقي

مساء عادي في حي الدقي، تحول فجأة لقصة صادمة، بلاغ وصل للأجهزة الأمنية عن 7 حالات تسمم غذائي بعد تناول وجبات "فراخ وأرز" من محل مجوهرات مُلحق به ركن للأطعمة بشارع محيي الدين أبو العز.

البلاغ أكد أن المصابين ظهرت عليهم أعراض قيء وإسهال شديد، ونقل 6 منهم إلى مستشفى أم المصريين وحالة واحدة إلى العجوزة، وسط حالة من القلق والجدل حول سلامة الوجبات المقدمة.

الجهات المعنية بدأت التحرك الفوري للفحص والتحقيق، لمعرفة سبب التسمم والتأكد من سلامة الأغذية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.