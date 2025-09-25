قرارات من النيابة في واقعة اتهام نجل أحمد رزق بضرب نجل رجل أعمال

بدأت جهات التحقيق بنيابة 6 أكتوبر بالجيزة، التحقيق مع نجل الفنان أحمد رزق، في واقعة اتهامه بالتعدى على نجل أحد رجال الأعمال والتسبب في إصابته في الأذن داخل نادٍ شهير بمدينة السادس من أكتوبر.

واستدعت النيابة الطالب المجني عليه لاستماع أقواله، بشأن اتهامه نجل الفنان احمد رزق بضربه في نادٍ شهير والتسبب في إصابته.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، وأسباب نشوب خلافات ومشاجرة بين الطرفين، وتحفظت على كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط مكان الواقعة، لكشف ملابسات الواقعة.

وقدم والد الطفل المجني عليه، تقرير طبي يفيد بتعرض نجله لثقب في طبلة الأذن اليسرى نتيجة تعدي ابن الفنان أحمد رزق عليه.

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات اتهام نجل الفنان أحمد رزق بالاعتداء على طالب بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابته بأذنه، وتحرر محضر بالواقعة.