مذيعة شهيرة تعلن مقاضاة قناة منعت إعادة بث برامجها على الهواء

عادت الإعلامية ريهام سعيد، لإثارة الجدل مجددًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها مقاضاة إحدى القنوات التي كانت تعمل في أحد برامجها لمنع إعادة بث وعرض برنامج سبق واذاعته.

وقالت "ريهام" في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، إنها اتخذ الإجراءات القانونية ضد إحدى القنوات التي تعاونت معها في تقديم أحد البرامج، قبل أكثر من عام.

وأضافت "سعيد": "إحدى القنوات التي تعاونت معها في تقديم أحد البرامج، وانتهى العمل منذ أكثر من عام، ما زالت تعيد عرض وبث البرنامج بانتظام، بالمخالفة للقانون وللعقد المبرم بيننا، إذ ينص العقد على توقف العرض بانتهائه".





وتابعت في منشور لها: " وقد حدث الأمر نفسه معي في كل القنوات الفضائية التي تشرفت بالعمل معها. وعليه، فقد قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع إعادة بث أو عرض البرامج التي سبق أن قمت بتسجيلها، وذلك حتى يفصل القضاء المصري فيمن له الحق.

واختتمت ريهام منشورها:"وفي حال ثبوت عدم قانونية بث تلك الحلقات وعرضها، يكون لكل حدث حديث".

