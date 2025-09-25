النيابة العامة تجابه تجاوزات السرعة وترصد 442 مخالفة لحافلات المدارس

واصلت النيابة العامة حملتها المكثفة ضد تجاوزات قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للسرعة المقررة، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، وبهدف حماية الطلاب وضمان سلامتهم على الطرق.

وكشفت المتابعة الإلكترونية لنيابات المرور خلال الفترة من 1 حتى 23 سبتمبر الجاري عن رصد 442 حافلة مدارس تخطت الحد الأقصى للسرعة القانونية. وتبين أن 55 منها تجاوزت النسبة المقررة بأكثر من 50%، بينما سجلت بعض الحافلات معدلات سرعة تجاوزت 100% من الحد الأقصى للطريق.

وأوضحت النيابة أنه تمت إحالة جميع المخالفات إلى النيابات المختصة، حيث تباشر التحقيقات وتتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

وأكدت النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لهذه التجاوزات، مشددة على إحالة المخالفين إلى المحاكم الجنائية، مع استمرار متابعة مدى التزام قائدي الحافلات بالسرعات المحددة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.