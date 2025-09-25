إعلان

الحبس 6 أشهر مع الإيقاف لمسن هتك عرض فتاة من ذوي الهمم ثم تزوجها

كتب : أحمد عادل

02:07 م 25/09/2025

تعبيرية عن محاكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مسن بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بهتك عرض فتاة من ذوي الهمم بعد استدراجها إلى منزله بحيلة إعطائها هاتفه بالشروق.

وأسفر الاعتداء عن حمل الضحية سفاحًا، وصدر الحكم بعد أن تأكد إتمام إجراءات زواج المتهم من المجني عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد أبو الحسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد و محمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بالمحكمة.

واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 4097 لسنة 2025 جنايات الشروق المتهم "ج. ع" 53 عامًا، بخطف المجني عليها "ي. أ" من ذوي الهمم، بعد إيهامها بحيلة انطلت عليها وإعطائها هاتفه المحمول وتمكن بذلك من استدراجها إلى مسكنه محل الواقعة.

وتابعت النيابة أن تلك الجناية كانت اقترنت بأخرى وهي مواقعة المجني عليها بغير رضاها بأن باغتها وأسجاها على سريره وحصر عنها ملابسها وعاشرها معاشرة الأزواج، ما أسفر عن حمل الضحية سفاحًا.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليها صحة الواقعة وتعدي المتهم على الضحية جنسيًا دون رضاها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحبس 6 أشهر لحبس مع الإيقاف سن هتك عرض فتاة رض فتاة من ذوي الهمم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بتفاهم أمريكي.. الجامعة العربية: نناقش تشكيل قوة استقرار عسكرية في غزة
"عمل المرافقين" .. قرار سعودي مهم يخص الوافدين