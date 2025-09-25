الحبس 6 أشهر مع الإيقاف لمسن هتك عرض فتاة من ذوي الهمم ثم تزوجها

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مسن بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بهتك عرض فتاة من ذوي الهمم بعد استدراجها إلى منزله بحيلة إعطائها هاتفه بالشروق.

وأسفر الاعتداء عن حمل الضحية سفاحًا، وصدر الحكم بعد أن تأكد إتمام إجراءات زواج المتهم من المجني عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد أبو الحسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد و محمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بالمحكمة.

واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 4097 لسنة 2025 جنايات الشروق المتهم "ج. ع" 53 عامًا، بخطف المجني عليها "ي. أ" من ذوي الهمم، بعد إيهامها بحيلة انطلت عليها وإعطائها هاتفه المحمول وتمكن بذلك من استدراجها إلى مسكنه محل الواقعة.

وتابعت النيابة أن تلك الجناية كانت اقترنت بأخرى وهي مواقعة المجني عليها بغير رضاها بأن باغتها وأسجاها على سريره وحصر عنها ملابسها وعاشرها معاشرة الأزواج، ما أسفر عن حمل الضحية سفاحًا.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليها صحة الواقعة وتعدي المتهم على الضحية جنسيًا دون رضاها.