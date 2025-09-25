إعلان

ضبط مدير نادٍ صحى يديره في الأعمال منافية للآداب بالتجمع الأول

كتب - عاطف مراد:

12:41 م 25/09/2025

ضبط مدير نادٍ صحى يديره في الأعمال منافية للآداب ب

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات إدارة نادٍ صحي بدون ترخيص داخل نطاق قسم شرطة التجمع الأول، حيث كان يُمارس نشاط منافي للآداب مقابل مبالغ مالية دون تمييز بين الرواد.


عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط المتهم وبصحبته سبع سيدات، بالإضافة إلى أحد الأشخاص من حاملي جنسية إحدى الدول الأجنبية.


وبمواجهتهم، أقر جميعهم بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه داخل المكان.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استكمال التحقيقات.

وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة

