اليوم.. محاكمة 117 متهما بقضية "الخلية الإعلامية"

كتب- صابر المحلاوي:

07:00 ص 11/01/2026

أرشيفية

تواصل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 117 متهمًا، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميًا بخلية اللجان الإعلامية.

ووجه لبعض المتهمين، تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه لبعض المتهمين، تهما بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحازوا ونقلوا أموالًا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

الخلية الإعلامية دوائر الإرهاب

