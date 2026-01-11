إعلان

اليوم.. محاكمة متهم في "أحداث كفر حكيم"

كتب : صابر المحلاوي

01:00 ص 11/01/2026

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كفر حكيم".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وجهت للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعطيل الطرق وترويع المواطنين.

