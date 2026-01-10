ضبط 6 أطنان دواجن نافقة قبل تسريبها للأسواق في حلوان

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت مباحث الطرق والمنافذ من إحباط محاولة لترويج 6 أطنان من الدواجن النافقة قبل وصولها إلى الأسواق، وذلك أثناء مرور سيارة نقل على الطريق الأوسطي بدائرة حلوان.

جاء ذلك خلال حملة أمنية مكثفة بقيادة العميد محمد دويدار، رئيس مباحث الطرق والمنافذ، وتحت إشراف المقدم محمد عبد المنعم والنقيب إبراهيم حمدي، حيث اشتبهت القوات في سيارة النقل وفحصتها، فتبين أنها محملة بكميات ضخمة من الدواجن النافقة، في مخالفة تهدد صحة المواطنين.

وتم ضبط المتهمين، وهما "م.س" 22 عامًا، عاطل، و"ا.ح" 20 عامًا، سائق، وكلاهما من مركز العياط بمحافظة الجيزة، وتم التحفظ عليهما وعلى السيارة والمضبوطات، وإخضاعهما للتحقيقات في قسم شرطة حلوان.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط جرائم الغش الغذائي.