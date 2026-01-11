إعلان

"الجنايات" تنظر محاكمة 73 متهماً في قضية خلية التجمع

كتب : صابر المحلاوي

03:00 ص 11/01/2026

مجمع محاكم بدر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 73 متهماً في القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.

تعُقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ترجع القضية إلى تأسيس المتهم الأول للجماعة بين 2 يوليو 2022 و6 يونيو 2024 لتعطيل الدستور والقوانين والاعتداء على الحريات العامة. تولى المتهمان الثاني والثالث القيادة الأمنية والشرعية، ودرب المتهمون الأعضاء على فنون قتالية واستخدام تقنيات اتصال، فيما وُجهت للمتهمين من التاسع حتى الأخير تهم الانضمام للجماعة وتمويل الإرهاب وحيازة أسلحة وذخائر.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهماً من عناصر الجماعات الإرهابية، من بينهم 47 متهداً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار وجدي عبد المنعم مجمع محاكم بدر أمن الدولة العليا جماعة إرهابية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

نشرة منتصف الليل| تفاصيل إنشاء مدينة طبية بتكلفة 8.5 مليار جنيه.. وغلق
أخبار مصر

نشرة منتصف الليل| تفاصيل إنشاء مدينة طبية بتكلفة 8.5 مليار جنيه.. وغلق
أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
زووم

أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
برلماني: 3 ملايين ملف تصالح في مخالفات البناء في طوابير الانتظار
أخبار مصر

برلماني: 3 ملايين ملف تصالح في مخالفات البناء في طوابير الانتظار
الله على جمالك.. 14 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

الله على جمالك.. 14 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق

بكاء حسام والمصحف..5 صور لـ احتفال الجهاز الفني بالصعود إلى نصف نهائي كأس
مصراوي ستوري

بكاء حسام والمصحف..5 صور لـ احتفال الجهاز الفني بالصعود إلى نصف نهائي كأس

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟