خلاف عادي يتحول لكابوس بالفيديو.. ماذا حدث في الصف؟

مشهد أثار الرعب والجدل على السوشيال ميديا بالجيزة، فيديو يظهر فيه اعتداء مزعوم بأسلحة بيضاء على شاب، وترويج أن المعتدين متعاطون مخدرات، لكن الحقيقة كانت أبسط وأغرب.

تحريات مباحث الصف بينت أنه بتاريخ 21 الجاري من ربة منزل وابنها (مصاب بكدمة في الصدر)، يفيد بتضررهما من طالبين اعتديا على صغيرها خلال لهو بينهم، وعندما حاولت معاتبتهما تعديا عليها أيضًا.

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهما، واعترفا بارتكاب الواقعة على خلفية الخلاف. كما تم ضبط القائم على نشر مقطع الفيديو (سائق – زوج الشاكية – له معلومات جنائية)، والذي أقر باختلاق مزاعم كاذبة بشأن استخدام أسلحة بيضاء وتعاطي مخدرات، بقصد الإسراع في اتخاذ إجراءات قانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.