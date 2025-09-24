إعلان

قرار عاجل من القضاء في قضية مساعدة هالة صدقي بتهمة التهديد والتشهير (تفاصيل)

كتب : مصراوي

03:15 م 24/09/2025

هالة صدقي

كتب - رمضان يونس:
قررت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، اليوم الأربعاء، عدم اختصاصها بنظر دعوى اتهام "حسنة" مساعدة الفنانة هالة صدقي، بسبّها وقذفها وتهديدها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية خلافهما حول مبلغ جائزة برنامج "شكرًا مليون"، وأحالت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية.
وقال مصطفى رمضان، دفاع "حسنة"، إن موكلته أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية تطالب فيها الفنانة هالة صدقي بسداد مبلغ 100 ألف ريال سعودي، قيمة الجائزة التي حصلت عليها من البرنامج.
وأوضح أن الدعوى المقامة ضد موكلته تفتقر لأي دليل على ارتكابها تهديدًا، سوى أقوال تابعي الفنانة، مؤكدًا أن تحريات المباحث المرفقة بالأوراق لم تثبت وجود واقعة تهديد.
وأضاف أن التحريات لم تتوصل كذلك لقيام موكلته بإساءة أو تشهير، وأن ما تضمنه الفيديو المنسوب إليها لا يعدو كونه سردًا لخلافها مع الفنانة.
وأشار إلى أن أسباب حفظ البلاغ المقدم من المساعدة ضد الفنانة تعود لوجود خلاف مدني بين الطرفين، مؤكدًا أن موكلته لم تدلِ بأي أقوال كاذبة أو ادعاءات ضد هالة صدقي.

