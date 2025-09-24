إعلان

فيديو صادم.. مشاجرة بين طالبتين أمام مدرسة بالقاهرة والأمن يتدخل

كتب : علاء عمران

02:30 م 24/09/2025

المتهمة

كتب - علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى ظهر خلاله اعتداء طالبة على أخرى أمام مدرسة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
وتبين من الفحص أن قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا من سيدة بصحبة نجلتها الطالبة، مصابة بكدمة في الرأس، تتهم فيه طالبة أخرى بالتعدي على ابنتها بالسب والضرب أثناء وجودهما أمام المدرسة، إثر مشادة كلامية بسبب اللهو.
وتمكنت القوات من ضبط الطالبة المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة اعتداء طالبة على أخرى قسم شرطة مصر القديمة

