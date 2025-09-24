إعلان

عاطل يستعرض بسلاح أبيض ودرع حديدي في الإسكندرية

كتب - علاء عمران:

01:29 م 24/09/2025

ضبط عاطل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يشهر سلاحًا أبيض ودرعًا حديديًا ويلوح بهما في الإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن الواقعة، وتمكنت القوات من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض والدرع الحديدي المستخدمين في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الفعل ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل بقصد تحقيق نسب مشاهدات عالية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حياله.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط عاطل سلاح أبيض الإسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصر واليابان توقّعان الشريحة الرابعة لإنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
إضافة المواليد.. خطوات تحديث بطاقات التموين
النيابة العامة تحذّر: نشر المقاطع على السوشيال يضر المجتمع ويُعرّض للمساءلة
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة