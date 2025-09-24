عاطل يستعرض بسلاح أبيض ودرع حديدي في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يشهر سلاحًا أبيض ودرعًا حديديًا ويلوح بهما في الإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن الواقعة، وتمكنت القوات من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض والدرع الحديدي المستخدمين في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الفعل ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل بقصد تحقيق نسب مشاهدات عالية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حياله.

