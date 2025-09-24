إعلان

وصول ضحيتي مطاردة فتيات طريق الواحات لمواجهة المتهمين أمام جنح أكتوبر

كتب – رمضان يونس:

11:15 ص 24/09/2025

محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات طريق الواحات

وصلت كل من نزال يوسف أحمد زكريا ورنا إبراهيم فوزي عطية، ضحيتي واقعة مطاردة "طريق الواحات" بأكتوبر، رفقة أسرهما إلى محكمة جنح أكتوبر، تزامنًا مع انعقاد أولى جلسات استئناف المتهمين المتسببين في إصابتهما بجروح وكدمات جراء حادث مروع، والذين سبق وأن أُدينوا بالحبس 4 سنوات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الأربعة ثلاث تهم رئيسية، أولها التعرض للمجني عليهما بالقول والفعل في الطريق العام، عبر ألفاظ تحمل إيحاءات وعبارات جنسية متكررة، إلى جانب ملاحقتهما بالسيارات وتعمد اعتراض طريقهما باستخدام إشارات وعبارات خادشة للحياء.

وذكرت النيابة أن المتهمين تسببوا، عن طريق الخطأ، في إصابة المجني عليهما نتيجة رعونتهم وعدم مراعاتهم للوائح وقوانين المرور، إذ قادوا سياراتهم بطريقة خطرة نتج عنها وقوع الحادث، ما أسفر عن إصابات مثبتة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، كما امتنعوا عن تقديم المساعدة للضحيتين.

كما أوضحت النيابة أن المتهمين تسببوا في إتلاف السيارة المملوكة للمجني عليها رنا إبراهيم فوزي عطية، وطالب دفاع الضحيتين بتعويض مدني مؤقت قدره مليون وواحد جنيه.

مطاردة فتيات طريق الواحات جنح أكتوبر

