99 ألف مخالفة في 24 ساعة.. الداخلية تضبط المخالفين على الطرق

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت الحملات عن ضبط 99.146 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والتوقف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ الحملات بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 1.037 مخالفة مرورية، تضمنت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات خاصة بشروط التراخيص، وأخرى تتعلق بعناصر الأمان والمتانة للمركبات.

وفي السياق ذاته، ضبطت الحملات 9 أشخاص صادر ضدهم أحكام قضائية بإجمالي 15 حكمًا، بالإضافة إلى التحفظ على 3 مركبات مخالفة لقانون المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية اليومية لتحقيق الانضباط على الطرق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.