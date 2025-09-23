القبض على صانع محتوى "خادش" بالإسكندرية

في واقعة صادمة هزت السوشيال ميديا، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط صانع محتوى شهير مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية.

كشفت التحريات قيامه بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، تتضمن إيحاءات جنسية، ونشرها عبر منصات التواصل بهدف جذب نسب مشاهدة عالية وتحقيق أرباح مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تُثبت نشاطه غير المشروع.

وبمواجهته، اعترف تفصيليًا بما نسب إليه، مؤكدًا أن غايته كانت زيادة التفاعل والربح السريع على حساب القيم والأخلاق العامة.