إعلان

القبض على صانع محتوى "خادش" بالإسكندرية

كتب : مصراوي

06:55 م 23/09/2025

صانع محتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في واقعة صادمة هزت السوشيال ميديا، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط صانع محتوى شهير مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية.

كشفت التحريات قيامه بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، تتضمن إيحاءات جنسية، ونشرها عبر منصات التواصل بهدف جذب نسب مشاهدة عالية وتحقيق أرباح مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تُثبت نشاطه غير المشروع.

وبمواجهته، اعترف تفصيليًا بما نسب إليه، مؤكدًا أن غايته كانت زيادة التفاعل والربح السريع على حساب القيم والأخلاق العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صانع محتوى فيديوهات خادشة للحياء مباحث الآداب الإسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الأوقاف: رصدنا عمل الأئمة في مِهن لا تليق.. وهذه رسالتي للرئيس السيسي - حوار