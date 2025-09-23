فيديو صادم | أب يربط ابنه بجنزير حديدي.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو بثه أحد المواقع الإخبارية، يظهر خلاله شخص يقوم بتقييد نجله بسلسلة حديدية داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، لمنعه من تعاطي المواد المخدرة.

بالفحص، تبين أن الشخصين الظاهرين في الفيديو هما (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – ونجله "مقيد بجنزير حديدي بقدمه"، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر).

وبمواجهة الأب، أقر بقيامه بتقييد نجله، لكونه من متعاطي المواد المخدرة، موضحًا أنه سبق إيداعه إحدى مصحات علاج الإدمان، إلا أنه عاد للتعاطي عقب خروجه، فاضطر لتقييده لمنعه من مغادرة المسكن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

