ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:40 ص 23/09/2025

الاتجار بالعملة

كتب- علاء عمران:
استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب عليها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في هذا الإطار.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

النقد الأجنبي ضبط قضايا جرائم الاتجار

