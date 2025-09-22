حادث غامض في القطامية.. جثة ومحاولة انتحار داخل شقة

شهدت مدينة القطامية واقعة غامضة أثارت حالة من القلق بين الأهالي لدى العثور على جثة شخص بمسكنه منتحرًا، مساء الاثنين.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوجود حالة وفاة داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بعمارة رقم 17 بمنطقة مساكن الشرقة التجهيز.

وبحسب الإفادة الأولية، عُثر داخل الشقة على جثة شخص، فيما تبين وجود محاولة انتحار وظروف غير واضحة حتى الآن لسبب الوفاة.

الشرطة والنيابة العامة انتقلت للمعاينة وكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.