سقوط عصابة تسرق صناديق إشارات السكة الحديد في قنا

كتب : مصراوي

06:20 م 22/09/2025

الجناة والمضبوطات

حادث غريب شهدته محافظة قنا، بعدما اكتشف مسؤولو السكة الحديد سرقة 10 صناديق توزيع كهرباء خاصة بإشارات القطارات، ما تسبب في تعطل الإشارات التحذيرية لمسافة 2 كيلومتر كامل، دون أن يؤثر ذلك على حركة القطارات.

بلاغ ورد لقسم شرطة محطة سكك حديد قنا من مراقب ومهندس قسم الإشارات ببرج قفط، أكد فيه الواقعة. وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية الفحص والتحريات، والتي قادت إلى تحديد وضبط الجناة.

التحريات أثبتت أن وراء الجريمة 6 أشخاص، بينهم عميل سيئ النية، وجميعهم من أصحاب المعلومات الجنائية ومقيمون بمحافظة قنا. المتهمون اعترفوا بارتكاب السرقة عن طريق كسر الصناديق، بهدف استخراج الأسلاك النحاسية منها، ثم نقلها باستخدام مركبة “توك توك”.

بإرشادهم، تم ضبط المسروقات المستولى عليها، بالإضافة إلى مركبة التوك توك المستخدمة في الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

عصابة سرقة صناديق قنا السكة الحديد

