سائق ميكروباص يخالف التعريفة الرسمية بالشرقية.. وتحرك عاجل من وزارة الداخلية

كتب : مصراوي

02:16 م 22/09/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قائد سيارة "ميكروباص" لعدم إلتزامه بتعريفة الأجرة المقررة بموقف العاشر من رمضان بالشرقية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

