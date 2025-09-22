ضبط 190 سلاحًا ناريًا و399 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 190 سلاحا ناريا و399 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألفا و799 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة على مدى 24 ساعة مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 163 متهما بحوزتهم 190 سلاحا ناريا، من بينها 10 بنادق آلية، 20 بندقية خرطوش، 8 طبنجات، 152 فرد محلي الصنع، و250 طلقة مختلفة الأعيرة و10 خزن متنوعة و288 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 84 ألفا و799 حكما قضائيا متنوعا شملت 389 حكم جنايات، و27 ألفا و331 حكم حبس جزئي، و4887 حكم حبس مستأنف، و40 ألفا و735 حكم غرامة و11 ألفا و457 مخالفة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 399 قضية مخدرات، ضمت 441 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 30 كيلو جراما من البانجو، و247 كيلو جراما من الحشيش، و12 كيلو جراما من الهيروين، و9 كيلو جرامات من الإستروكس، و5 كيلو جرامات من الشابو و43 كيلو جراما من الأيس، و14 كيلو جراما من البودر و26 ألفا و199 قرصا مخدرا و200 جرام من مخدر فرجينيا و25 جراما من الفودو و20 جراما من الأفيون.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 26 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 18 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 263 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 21 ألفا و996 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.

