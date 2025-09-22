كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتتبع فتاة حتى محل إقامتها وارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلاله دراجة نارية بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الفحص أظهر عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" وضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ، وله معلومات جنائية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

