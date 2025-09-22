كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة أمنية قوية ضد تجار ومهربي المواد المخدرة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط بؤر إجرامية خطرة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظتى "القاهرة والجيزة" تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات (مخدرات، سرقة بالإكراه، أسلحة نارية) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (طن و212 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو، حشيش، آيس، بودر" – 12 قطعة سلاح ناري "بندقية آلية – 3 بندقية خرطوش – 5 فرد خرطوش – 3 طبنجة").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 125 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

