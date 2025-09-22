إعلان

فيديو يفضح لص.. سرق موبايل فني تحاليل من عيادة في أسوان

12:58 م الإثنين 22 سبتمبر 2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء سرقة هاتف محمول من داخل إحدى العيادات الخاصة بمحافظة أسوان.
بالفحص، تبيّن أن المجني عليه يعمل فني تحاليل، وأكد في أقواله أنه تعرض لسرقة هاتفه المحمول بأسلوب المغافلة أثناء تواجده داخل العيادة محل عمله.
وتم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، وعُثر بحوزته على الهاتف المسروق. وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بمقطع الفيديو.
اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المتهم موبايل عيادة أسوان وزارة الداخلية
