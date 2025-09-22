إعلان

5 مصابين في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي

10:24 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

كتب- علاء عمران:

أصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي، ونُقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري على الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من المرور إلى مكان الواقعة.

وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن انقلاب السيارة وإصابة 5 أشخاص.

جرى رفع حطام الحادث وتسيير حركة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

