كتب- أحمد عادل:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة 4 متهمين في واقعة قتل طبيب داخل مسكنه بالتجمع الخامس، بدافع السرقة.

وكشف أمر الإحالة أن اثنين من المتهمين قاما باستدراج المجني عليه عبر خطة أعداها مسبقًا بمشاركة باقي المتهمين، حيث تسللت إحدى المتهمتين إلى داخل شقته، بينما انتظرت الأخرى بالخارج.

وأضاف أمر الإحالة أن المجني عليه حاول مقاومة المتهمتين بعد أن اكتشف خدعتهما، إلا أنهما انهالا عليه بالضرب حتى فقد وعيه، ثم قيداه ووضعا لاصقًا طبيًا على فمه وسلكًا كهربائيًا لشل حركته ومنع استغاثته، قبل أن يقوما بخنقه باستخدام أوشحة معدة سلفًا حتى فارق الحياة.

وذكر تقرير الطب الشرعي أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه أدت إلى وفاته، فيما باشرت النيابة التحقيقات وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم.

