غلق 121 محلا لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدا للكهرباء

05:51 م الأحد 21 سبتمبر 2025

غلق المحال التجارية

كتب - علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 121 من المحال للمخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 121 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

الكهرباء استهلاك الكهرباء ترشيد الاستهلاك غلق المحال
