مطاردة متهورة في شوارع الإسكندرية والأمن يكشف التفاصيل

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة محاولاً استيقاف سيارة أخرى والاصطدام بها من الخلف عمدًا ويستقلها رفقته شخص آخر مُلثم بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) ويستقلها رفقته شقيقه (طالب).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لحدوث مشادة كلامية بينهم لخلافات حول أولوية المرور. تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلها.