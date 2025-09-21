إعلان

مطاردة متهورة في شوارع الإسكندرية والأمن يكشف التفاصيل

05:49 م الأحد 21 سبتمبر 2025

المتهمان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة محاولاً استيقاف سيارة أخرى والاصطدام بها من الخلف عمدًا ويستقلها رفقته شخص آخر مُلثم بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) ويستقلها رفقته شقيقه (طالب).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لحدوث مشادة كلامية بينهم لخلافات حول أولوية المرور. تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السير برعونة فيديو اصطدام الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة