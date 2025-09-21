إعلان

مساعد وزير الداخلية الأسبق يوضح تعديل اشتراطات الحصول على رخص القيادة

05:16 م الأحد 21 سبتمبر 2025

الحصول على رخص القيادة

كتب- أحمد أبو النجا:

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن القرار الجديد لتعديل اشتراطات الحصول على رخص القيادة يتيح للمواطنين التوجه إلى أي جهة تحددها وزارة الداخلية لإجراء الكشف الطبي، مثل مستشفيات الشرطة أو مستشفيات القوات المسلحة، بدل الاقتصار على المرور فقط، مؤكدًا أن هذا ينطبق على الرخصة الخاصة وليس الرخصة المهنية.

وأضاف قريطم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن الرخصة المهنية محدد لها القومسيون الطبي في كل محافظة، مثل القومسيون الطبي للقاهرة أو البحيرة، ولا يمكن استخراج شهادة اللياقة من أي مستشفى أو طبيب عام، وإنما من الجهات المعتمدة فقط.

وأشار إلى أن بدل فاقد الرخصة لا يحتاج إلى إعادة الكشف الطبي، أما في حالة التجديد، فيلزم عرض صاحب الرخصة على الكشف الطبي مرة أخرى بعد فترة زمنية محددة، مشددًا على ضرورة حصول قائد المركبة على شهادة تثبت عدم تعاطيه للمواد المخدرة من القومسيون الطبي.

ويأتي ذلك في إطار القرار رقم 1741 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، الذي عدل نص المادتين 259 (الفقرة الأولى) و261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بالإضافة إلى إضافة بند فرعي جديد يشترط الحصول على شهادة عدم التعاطي للمواد المخدرة لإتمام إجراءات استخراج الرخصة.

الحصول على رخص القيادة مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مدحت قريطم
