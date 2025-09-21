

كتب- أحمد عادل:

حددت محكمة النقض جلسة 26 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير على الحكم الصادر ضده في اتهامه بحيازة مواد مخدرة.

يُذكر أنه في مارس الماضي تم الإفراج عن المطرب الشعبي سعد الصغير بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر في القضية نفسها المتعلقة بحيازة المواد المخدرة.

وكانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة ضد سعد الصغير من 3 سنوات إلى 6 أشهر.

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكاب جناية إحراز جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وباشرت النيابة تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، الذين شهدوا أن جهاز الأشعة أظهر، أثناء فحص حقائب المتهم، وجود سجائر إلكترونية تحتوي على سائل مخدر. وعلى إثر ذلك تم ضبط المتهم، وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحتوي على جوهري الحشيش والترامادول المخدرين.

