"خناقة بسبب المعاكسة".. الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على طفل بالسيدة زينب

03:47 م الأحد 21 سبتمبر 2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بالتعدي على طفل وإحداث إصابته بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بين طالبين (مصابَين بجروح قطعية – مقيمان بدائرة القسم)، نتيجة خلافات بينهما بسبب قيام أحدهما بمضايقة شقيقة الآخر، ما أسفر عن إصابتهما.

وأضاف البيان أنه أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة أحدهما على سلاح أبيض "الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية التعدي على طفل
