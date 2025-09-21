قرار جديد من القضاء بشأن دعوى حظر "تيك توك" في مصر



قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور، للمطالبة بحظر وإلغاء تطبيق "تيك توك" والتطبيقات المشابهة له مثل "تانجو" و"سوجو" من مصر، وذلك في الدعوى رقم 80853 لسنة 79 ق، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل لاستكمال المستندات.

وأكد مرتضى منصور في دعواه أنه كان أول من حذر منذ سنوات من خطورة تطبيق "تيك توك" على المجتمع المصري، موضحًا أنه أصبح منصة تبث محتويات مخلة بالآداب وتتنافى مع القيم الدينية والمجتمعية، فضلًا عن استخدامه في تصفية الحسابات الشخصية، وانتشار الرقصات والإيحاءات غير اللائقة.

وأشار إلى أن مستخدمي التطبيق تحولوا إلى مليونيرات يمتلكون سيارات فارهة وفيلات، من أموال غير معلوم مصدرها تصلهم من الخارج دون إذن السلطات المصرية.

