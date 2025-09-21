كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، والخاص بشخص صيني الجنسية ادعى خلاله أن أحد أفراد الشرطة بمطار القاهرة الدولي طلب منه مبلغًا ماليًا حال مغادرته البلاد، إلا أنه لم يتحصل على شيء.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه جرى على الفور استدعاء فرد الشرطة في حضور الراكب، وبسؤاله نفى الواقعة جملةً وتفصيلًا. وبمراجعة كاميرات المراقبة في حينه، تبين عدم صحة الادعاءات، وأن الإجراء الذي قام به فرد الشرطة اقتصر على مطالبته الراكب بإيداع متعلقاته الشخصية بالصندوق المخصص لفحص الحقائب بجهاز الأشعة، وفقًا للتعليمات الأمنية المعتادة، ودون أي تجاوز.

وأضاف البيان أن الواقعة تعود إلى تاريخ 1 أغسطس 2025 أثناء مغادرة المذكور للبلاد، وأن الشكوى تم فحصها ميدانيًا في وقتها بمعرفة الضابط المشرف على الخدمات الأمنية المعينة بالمطار.

وباستكمال الفحص التقني، تبين أن الحساب الذي نُشر عليه مقطع الفيديو جرى إنشاؤه بتاريخ 18 سبتمبر 2025، أي قبل الواقعة بيومين فقط، كما تبين احتواؤه على مقطع آخر يظهر قيام الراكب بتصوير رجال الجمارك أثناء جلوسهم على مقاعدهم لعدم وجود حالات تفتيش في ذلك الوقت، وقيامه بوصفهم بـ"الشياطين" و"المخالفين للشريعة الإسلامية" دون مبرر.

وأوضحت الوزارة أن تلك التصرفات تعكس تعمد المذكور الإساءة لمنظومة مطار القاهرة الدولي من خلال ادعاءات غير صحيحة، مؤكدة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

