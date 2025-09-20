إعلان

الداخلية تضبط قائد سيارة طمس لوحاتها المعدنية بالبحيرة

10:46 م السبت 20 سبتمبر 2025

طمس لوحات معدنية - أرشيفية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية بالبحيرة، وضبطت مرتكب الواقعة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة).

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

