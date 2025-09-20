الداخلية تضبط قائد سيارة طمس لوحاتها المعدنية بالبحيرة
10:46 م السبت 20 سبتمبر 2025
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية بالبحيرة، وضبطت مرتكب الواقعة.
كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية بالبحيرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة).
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
