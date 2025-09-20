إعلان

الداخلية تسحب 736 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

12:50 م السبت 20 سبتمبر 2025

الملصق الإلكتروني

كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن من سحب 736 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية.
يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت يوم 30 مارس، وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.
وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.
كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.
ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.


الملصق الإلكتروني تركيب الملصق الإلكتروني
