أمام الناس.. ضبط بائع متجول تعدى على زوجته بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى السيدات تشكو من تعدي زوجها عليها بالضرب ومحاولته خطف نجلهما وبيعه لإحدى الأسر.

بالفحص، تبين أن السيدة (ربة منزل – لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل) اتهمت زوجها (بائع متجول – له معلومات جنائية) بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات عبارة عن كدمات وحروق متفرقة بسبب خلافات زوجية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بتعديه على زوجته، لكنه أنكر ما نُسب إليه بشأن خطف الطفل أو محاولة بيعه، مؤكدًا أن ادعاء زوجته جاء بسبب خلافات بينهما بعدما رفض السماح لها باصطحاب الطفل للتسول. وأضاف أنه قام بتسليم نجله لجارتهما لرعايته خشية تعرضه لأي أذى. وبسؤال الجارة، أيّدت صحة أقواله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

