بالصور.. حريق مروع بالطريق الإقليمي بعد تصادم شاحنة وقود بأخرى



كتب- أحمد أبو النجا:

شهد الطريق الإقليمي صباح اليوم السبت حادثًا مروعًا إثر اندلاع حريق هائل في شاحنة نقل محمّلة بكميات كبيرة من المواد البترولية، ما أدى إلى توقف جزئي في حركة السير.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من شاحنة بترولية أثناء سيرها على الطريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن سيارة نقل تريلا (جرار) تحمل لوحات معدنية رقم 1567 ومقطورة رقم 1743 ن ق د، قادمة من السويس في اتجاه الفيوم، اصطدمت بسيارة نقل أخرى تحمل لوحات معدنية رقم 2296 أ ن محمّلة بحوالي 40 طنًا من المواد البترولية، ما أسفر عن اشتعال النيران واحتراقها بالكامل.

وأضافت المعاينة أن الحريق اندلع داخل المقطورة وأدى إلى احتراقها بالكامل، فيما تواصل قوات الحماية المدنية عمليات الإطفاء والتبريد لمنع تجدد الاشتعال.

