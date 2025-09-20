السبت.. محاكمة 61 متهمًا في خلية لجان التجمع

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت، محاكمة 61 متهمًا بينهم 18 محبوسًا على ذمة القضية رقم 9644 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية بالتجمع".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون، تابعة لجماعة الإخوان، كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة، واستخدام العمليات النوعية المسلحة لتحقيق أهدافها.

وأضاف أمر الإحالة أن عددًا من المتهمين انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، وتلقى بعضهم تدريبات عسكرية، فيما تورط آخرون بتمويلها عبر توفير الأموال والأسلحة والمركبات والمعلومات لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

كما شرع المتهمون من الأول حتى السادس في قتل المجني عليه "أ.ف" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارته، فيما شرع المتهمان الثالث والرابع في قتل المجني عليه "س.ع"، إضافة إلى اتهامات بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة ومفرقعات مكونة من مواد ألعاب نارية وبارود.





