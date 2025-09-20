محاكمة 120 متهمًا في قضية "خلية المكاتب الإدارية"

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 120 متهمًا في القضية رقم 778 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المكاتب الإدارية".

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2010 وحتى 1 سبتمبر 2024، كان الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن باقي المتهمين من الثاني عشر حتى الأخير انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما يواجه جميع المتهمين تهمًا بتمويل الإرهاب.