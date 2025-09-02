كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن زعم أحد الأشخاص بقيام الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القوصية بأسيوط باستهداف أحد أقاربه - دون وجه حق - مما أسفر عن مصرعه.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور (عنصر جنائى شديد الخطورة – محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى جناية "سرقة بالإكراه وسلاح نارى" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى جنايات "قتل، شروع فى قتل، إتجار بالمخدرات ، مقاومة سلطات).

وبتاريخ 23 أغسطس المنقضى تم استهدافه وفقاً لإجراءات مقننة، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط بحوزته (20 قطعة سلاح نارى "7 بنادق آلية،12 بندقية خرطوش، طبنجة" – 13كيلو جرام لمخدرى "الحشيش ، الشابو").

وتأتى استمرارية الجماعة الإرهابية وعناصرها الهاربة بالخارج فى إختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق وتبنى إدعاءات حول العناصر الإجرامية التى تشكل خطراً على المجتمع ضمن محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة ، وأن تلك الإدعاءات لن تثنى الأجهزة الأمنية عن ملاحقة العناصر الخطرة حفاظاً على أمن المواطنين.