اصطدم بسيارة وهرب.. تفاصيل ضبط سائق سيارة نصف نقل بالجيزة

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص إثر اصطدام سيارته بسيارة "نصف نقل" ولاذ قائدها بالهرب بأحد الطرق بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 أغسطس الماضي، تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغًا من صاحب السيارة المتضررة، أفاد فيه أن قائد سيارة نصف نقل اصطدم بسيارته من الخلف أثناء سيره بدائرة القسم، ما أسفر عن تلفيات بالسيارة ولاذ بالفرار.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق لا يحمل رخصة قيادة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وعلل هروبه خشية المساءلة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.