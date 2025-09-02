كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، يرافقها الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية في الدقي.

وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار أسامة شلبي بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الدولة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكدت الدكتورة سلافة جويلي تطلعها لتوسيع مجالات التعاون بين الأكاديمية ومجلس الدولة خلال الفترة المقبلة، فيما أعرب المستشار أسامة شلبي عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال برامجها التدريبية الحديثة التي تواكب متطلبات التنمية والتحول الرقمي، وتسهم في إعداد القيادات ورفع كفاءة الأداء بمؤسسات الدولة.

واختتم رئيس مجلس الدولة اللقاء بتوجيه الشكر إلى المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون لتحقيق مزيد من النجاحات في مجال التنمية البشرية لخدمة الوطن.

