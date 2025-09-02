إعلان

رئيس مجلس الدولة يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث التعاون المشترك

01:40 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، يرافقها الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية في الدقي.

وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار أسامة شلبي بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الدولة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكدت الدكتورة سلافة جويلي تطلعها لتوسيع مجالات التعاون بين الأكاديمية ومجلس الدولة خلال الفترة المقبلة، فيما أعرب المستشار أسامة شلبي عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال برامجها التدريبية الحديثة التي تواكب متطلبات التنمية والتحول الرقمي، وتسهم في إعداد القيادات ورفع كفاءة الأداء بمؤسسات الدولة.

واختتم رئيس مجلس الدولة اللقاء بتوجيه الشكر إلى المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون لتحقيق مزيد من النجاحات في مجال التنمية البشرية لخدمة الوطن.

اقرأ أيضا:

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الدولة الأكاديمية الوطنية للتدريب سلافة جويلي أسامة شلبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح