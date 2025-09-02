باستخدام تطبيقات الهواتف.. سقوط سيدة أجنبية تدير وكرًا مشبوهًا للأعمال المنافية
11:20 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية؛ لقيامها بإدارة مسكنها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي.
وأوضحت التحريات أن المتهمة كانت تتواصل مع عملائها عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن وضبطها وبصحبتها أحد الأشخاص، حيث اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
