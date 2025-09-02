إعلان

باستخدام تطبيقات الهواتف.. سقوط سيدة أجنبية تدير وكرًا مشبوهًا للأعمال المنافية

11:20 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

ضبط سيدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية؛ لقيامها بإدارة مسكنها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي.
وأوضحت التحريات أن المتهمة كانت تتواصل مع عملائها عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن وضبطها وبصحبتها أحد الأشخاص، حيث اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط سيدة أجنبية قسم شرطة التجمع الأول ممارسة الأعمال المنافية للآداب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رغم تخطيه 3500 دولار عالميا.. لماذا لم تقفز أسعار الذهب في مصر؟