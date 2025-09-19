القبض على المتهم بسرقة أموال صندوق تبرعات مسجد بدار السلام

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء سرقة مبلغ مالي من داخل صندوق التبرعات بأحد المساجد في القاهرة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وبمواجهته اعترف بارتكاب السرقة، وأرشد عن المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





