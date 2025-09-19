إعلان

ضبط قائد سيارة استعرض برعونة وعرّض المواطنين للخطر بالقاهرة

01:56 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة ملاكي يسير برعونة ويؤدي حركات استعراضية، بينما جلس بعض مستقليها على النوافذ الخلفية، ما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر في القاهرة.

أسفرت التحريات عن تحديد السيارة وضبط قائدها ومستقليها، وتبين أنهم جميعًا مقيمون بدائرة قسم شرطة التجمع الأول. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو.

جرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها.

