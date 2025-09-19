تحرك حاسم من الشرطة ضد سائق ومستقلي سيارة بالتجمع

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية والسماح لمستقليها بالجلوس على النوافذ الخلفية للسيارة بالقاهرة، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول). وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها.