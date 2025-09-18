"دافع عن فتاة من التحرش".. قرار قضائي في جريمة قتل شاب في موقف التجمع

كتب- أحمد عادل

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها مرفق بفيديو عبر الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كشفت ملابسات سرقة أسورة ذهبية من داخل المتحف المصري على يد أخصائية ترميم بأسلوب المغافلة.

ووثق مقطع الفيديو لحظة بيع المتهم لأسورة الذهبية لمالك محل مشغولات ذهبية في منطقة السيدة زينب، وظهر مالك المحل وهو يزن الأسورة الذهبية.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة قص مالك المحل للأسورة الأثرية بمقص على غرار ما يفعله مع باقي المشغولات الذهبية التي يقوم بشرائها، وتقاضي المتهم المبلغ المالي المتفق عليه 180 ألف جنيه.

وبحسب بيان وزارة الداخلية أن مالك المحل قام ببيع الأسورة الأثرية لاحقًا لعامل مسبك ذهب مقابل 190 ألف جنيه، والذي قام بصهرها لإعادة تشكيلها في مشغولات ذهبية أخرى.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 أشخاص في اتهامهم بسرقة الأسورة الذهبية التي تعود لعصر متأخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

