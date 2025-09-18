إعلان

فيديو مثير.. سباق مُرعب يفضح تهور طالبين بالفيوم

02:31 م الخميس 18 سبتمبر 2025

المتهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي دراجتين ناريتين بالتسابق بسرعة جنونية، معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر في دائرة قسم شرطة الفيوم الجديدة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين، وتبين أن إحداهما بدون لوحات معدنية، كما جرى ضبط قائديهما وتبين أنهما طالبان مقيمان بمحافظة الفيوم.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو، وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

اقرأ أيضًا

حكاية "المعلم عضمة" قتل زوجته بـ"مفك" وترك جثتها في المنزل بالوراق

جثة مذبوحة في المقابر.. تفاصيل جريمة مثيرة بسبب المخدرات في القاهرة

"بعد شهر ونصف من دفن الزوج".. جريمة أسرية كشفتها تسجيلات لزوجة وعشيقها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تهور طالبين الفيوم مديرية أمن الفيوم قسم شرطة الفيوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون