فيديو مثير.. سباق مُرعب يفضح تهور طالبين بالفيوم

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي دراجتين ناريتين بالتسابق بسرعة جنونية، معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر في دائرة قسم شرطة الفيوم الجديدة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين، وتبين أن إحداهما بدون لوحات معدنية، كما جرى ضبط قائديهما وتبين أنهما طالبان مقيمان بمحافظة الفيوم.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو، وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

اقرأ أيضًا

حكاية "المعلم عضمة" قتل زوجته بـ"مفك" وترك جثتها في المنزل بالوراق

جثة مذبوحة في المقابر.. تفاصيل جريمة مثيرة بسبب المخدرات في القاهرة

"بعد شهر ونصف من دفن الزوج".. جريمة أسرية كشفتها تسجيلات لزوجة وعشيقها